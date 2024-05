Theo al fratello Lucas: “La vita ti sta mettendo di nuovo alla prova. Hai il mio pieno sostegno”

Non c’è pace per Lucas Hernandez. Il difensore del PSG è stato costretto a uscire dal campo dopo il contrasto con Fullkrug in occasione del gol del tedesco e ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. E non poteva mancare ovviamente il messaggio da parte del fratello Theo, terzino sinistro del Milan, che ha affidato a Instagram il suo pensiero: “Fratello mio, la vita ti sta mettendo di nuovo alla prova… Hai il mio pieno sostegno, conosco la tua mente e so che tornerai più forte del solito! Sempre con te fratello mio”.

Foto: Instagram Theo Hernandez