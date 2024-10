Theate: “Il rosso a Pellegrini è giusto. Con l’uomo in più dovevamo vincere”

Arthur Theate, giocatore del Belgio, ha rilasciato una intervista ai microfoni di ‘Rai Sport’ al termine della gara pareggiata 2-2 allo stadio Olimpico di Roma contro l’Italia di Luciano Spalletti.

Queste le sue parole: “Ho visto un’Italia forte, ci ha messo sotto pressione e ha realizzato due gol nella prima mezz’ora. Poi è arrivato il cartellino rosso che ci sta tutto, perché Pellegrini arriva da dietro, e a quel punto la partita è cambiata anche perché noi abbiamo segnato subito. Nella ripresa per l’Italia era molto più difficile e noi dovevamo vincere sfruttando la superiorità numerica. Non l’abbiamo fatto e ora speriamo in un buon risultato con la Francia. Poi ospiteremo l’Italia”.

Sul passato in Italia: “La Serie A mi piace, spero di tornarci un giorno, vedremo cosa succederà in futuro. E’ sempre un piacere vedere i calciatori dell’Italia”.

Foto: Instagram Eintracht