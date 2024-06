Theate difende Lukaku: “Segnerà molti gol, il fuorigioco contro la Romania è difficile da accettare”

L’Europeo di Romelu Lukaku non è iniziato nel migliore dei modi tra gol annullati (ben tre) e occasioni fallite. Il difensore della Nazionale belga, Arthur Theate, ne ha così parlato: “Il fuorigioco di Romelu contro la Romania è difficile da accettare, ma ha una buona mentalità, ha fatto i movimenti giusti e segnerà molti altri gol. Ora dobbiamo cercare di battere l’Ucraina. Se facciamo il nostro lavoro, tutto dovrebbe tornare a posto“.

Poi ha proseguito: “Non possono sfruttare tutte le occasioni, così come i difensori non possono fermare tutti i contropiedi. Ma so che con gli attaccanti che abbiamo possiamo o vogliamo sempre segnare. Poi sta a noi mantenere la porta inviolata”.

Foto: Twitter Inter