Theate: “Andiamo a Napoli per provare a fare punti. Qui a Bologna sono felice”

Arthur Theate, difensore del Bologna, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club rossoblù. Il giocatore ha analizzato la partita di oggi contro il Napoli: “Mi aspetto una partita molto dura, perché il Napoli è una squadra forte quanto il Milan. Giochiamo fuori casa e non sarà facile, ma credo che se mostriamo lo stesso carattere dell’ultima partita, ci possiamo aspettare di tutto. Abbiamo fiducia, in questo momento sappiamo anche di essere difficili da battere, giochiamo bene, l’uno per l’altro. Sarà dura ma mi aspetto di andare là non per guardare la partita, ma per fare punti“.

Il rapporto con la città: “Sono molto felice a Bologna, sia fuori che dentro al campo. Faccio qualche passeggiata in centro, mi piace molto. Sono tutti molto carini e gentili, sto molto molto bene. Sono uno qualunque, faccio il mio lavoro al campo e poi vado a casa, qui c’è la mia famiglia. Vivo in modo molto normale, al massimo vado al ristorante. Sono un tipo calmo, anche se visto in campo non sembro così“.

Foto: Twitter Bologna