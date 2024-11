The Times: ecco il guadagno delle squadre che parteciperanno al Mondiale per Club. Cifre importanti

Il ” The Times”, prestigioso quotidiano americano, dedica spazio al Mondiale per Club, che si terrà negli USA tra giugno e luglio 2025, e che vedrà ai nastri di partenza diverse big del calcio europeo, tra le quali anche Juventus ed Inter in rappresentanza dell’Italia.

Il quotidiano, in particolare, si sofferma sui guadagni spettanti alle squadre partecipanti al torneo: e saranno guadagni importanti per questa formula, che dimostra come sia importante comunque parteciparvi. Infatti, circa 600 milioni di euro verranno divisi tra le 32 squadre che giocheranno il torneo, con una media di 18-19 milioni di euro a squadra solo per essere negli USA. I possibili guadagni, poi, aumenteranno a seconda del traguardo sportivo raggiunto da una singola squadra, come, ad esempio, il raggiungimento degli ottavi di finale del torneo. Il guadagno “iniziale”, comunque, è del tutto paragonabile a quello dell’accesso alla fase campionato della Champions League di quest’anno (18,62 milioni di euro).

Foto: sito FIFA