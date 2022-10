The Sun: “Lukaku sorpreso a fumare”. L’attaccante sui social: “Non sono io, i miei vi contatteranno presto”

Errore del quotidiano The Sun, che pubblica un articolo con delle foto di un uomo che fuma una sigaretta elettronica, molto somigliante a Romelu Lukaku. Il quotidiano inglese titola contro l’attaccante belga, accusandolo di falsa professionalità.

Il giocatore, in forza all’Inter, su Instagram con una serie si stories, ha annunciato di fare causa al quotidiano, scrivendo: “Al Sun… Voi ragazzi state commettendo un errore con la persona sbagliata. Continuiamo a giocare, c…o. I miei vi contatteranno molto presto. Voi siete completamente fuori strada, non sono io quello in foto e, dunque, avete pubblicato delle informazioni sbagliate”.

Il tabloid ha poi rimosso il pezzo con le foto in questione, vedremo se Lukaku andrà avanti sulle sue decisioni, ben chiare, di far causa al giornale.

Foto: Instagram Inter