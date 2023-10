The Guardian, stilata la lista dei 60 migliori talenti del 2006: ci sono gli italiani Pafundi, Martinelli e Mannini

Ogni anno il The Guardian stila una lista dei talenti in rampa di lancio più promettenti dell’intero panorama calcistico mondiale. Quest’anno il tabloid inglese ha preso in esame i giocatori nati nel 2006. Nell’elenco dei 60 presenti però non mancano gli italiani: il primo nome è quello di Simone Pafundi dell’Udinese, giocatore che il grande pubblico ha già imparato a conoscere nei mesi scorsi. Con lui anche il portiere della Fiorentina Tommaso Martinelli ed il centrocampista della Roma Mattia Mannini.

Foto: Instagram Pafundi