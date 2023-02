The Best FIFA, tre finalisti per il premio miglior allenatore: c’è anche Ancelotti

Dopo la nomina dei tre finalisti per il premio di miglior portiere, la FIFA ha annunciato i tre finalisti per il premio The Best FIFA Men’s Coach, tra cui spicca il nome di Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid. In corsa per il premio ci sono anche Pep Guardiola (Manchester City) e Lionel Scaloni (Argentina). Il nome del vincitore, scelto da allenatori e capitani delle nazionali, giornalisti e tifosi, sarà rivelato alla cerimonia di Parigi il 27 febbraio 2023.

Foto: Twitter Ancelotti