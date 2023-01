The Best FIFA Men’s Player, i 14 candidati: ci sono Benzema e Messi. Nessun calciatore della Serie A

La FIFA ha appena annunciato i 14 candidati al premio The Best FIFA Men’s Player. Nell’elenco, guidato dal Pallone d’Oro Karim Benzema e dal campione del mondo Lionel Messi. Nessun calciatore della Serie A presente in lista. Di seguito tutti i candidati:

Julian Alvarez (Argentina/Club Atle’tico River Plate/ Manchester City FC)

Jude Bellingham (Inghilterra/BV Borussia 09 Dortmund)

Karim Benzema (Franca/Real Madrid CF)

Kevin De Bruyne (Belgio/Manchester City FC)

Erling Haaland (Norvegia/BV Borussia 09 Dortmund/ Manchester City FC)

Achraf Hakimi (Marocco/Paris Saint-Germain FC)

Robert Lewandowski (Polonia/ FC Bayern Monaco/FC Barcellona)

Sadio Mane‘ (Senegal/Liverpool FC/FC Bayern Monaco)

Kylian Mbappe‘ (Francia/Paris Saint-Germain FC)

Lionel Messi (Argentina/Paris Saint-Germain FC)

Luka Modric (Croazia/Real Madrid CF)

Neymar (Brasile/ Paris Saint-Germain FC)

Mohamed Salah (Egitto/Liverpool FC)

Vinícius Junior (Brasile/Real Madrid CF).