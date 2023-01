The Best FIFA Men’s Coach, cinque candidati: c’è Carlo Ancelotti

La FIFA ha appena annunciato i 5 candidati al premio The Best FIFA Men’s Coach. Nell’elenco non ci sono allenatori di Serie A, ma c’è comunque il tecnico italiano Carlo Ancelotti. Questi i 5 candidati:

Carlo Ancelotti (Italy / Real Madrid CF)

Didier Deschamps (France / French National Team)

Pep Guardiola (Spain / Manchester City FC)

Walid Regragui (Morocco / Wydad AC / Moroccan National Team)

Lionel Scaloni (Argentina / Argentinian National Team)

Foto: Twitter Ancelotti