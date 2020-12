The Best Fifa Football Awards 2020: Klopp miglior allenatore

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, è stato eletto miglior allenatore ai The Best Fifa Football Awards 2020. La sua squadra ha vinto la Premier League a distanza di trent’anni dall’ultimo successo. Il Liverpool, è anche quest’anno in vetta al campionato inglese: la vittoria di ieri sul Tottenham ha permesso ai Reds di prendere tre punti di vantaggio proprio sulla squadra allenata da Mourinho. Niente da fare per Hans-Dieter Flick, allenatore del Bayern Monaco, vincitore della Champions League.

Foto: Twitter Liverpool