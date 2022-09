The Athletic: Zakaria sta facendo le visite in Italia, pronto per il Chelsea

Nelle ultime ore si è parlato di Denis Zakaria in orbita Chelsea. In questi minuti sono arrivate ulteriori novità. Stando quanto riferito da David Ornstein, giornalista di The Athletic, il calciatore è in procinto di lasciare la Juventus destinazione Londra. Infatti, i Blues e il club bianconero hanno trovato l’accordo sulla base del prestito con diritto di riscatto tra i 33-35 milioni. Inoltre – si legge – che il calciatore sta già svolgendo le visite mediche a Torino con il Chelsea.

🚨 EXCLUSIVE: Denis Zakaria having medical in Turin after Chelsea reached agreement with Juventus to take 25yo Switzerland int’l on loan with option to buy. Personal terms no problem. All being well with checks, midfielder joining #CFC @TheAthleticUK #Juve https://t.co/s7dKRZB3x5

— David Ornstein (@David_Ornstein) September 1, 2022