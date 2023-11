The Athletic: Suning ha debiti per 329 milioni di euro

Il noto portale americano “The Athletic” ha analizzato la situazione finanziaria dell’Inter, che, nonostante l’ultima stagione positiva, ha registrato 85 milioni di euro di perdite. Da quando è arrivato Suning, le perdite hanno raggiunto circa i 650 milioni di euro. Una cifra che spaventa e che ha avuto bisogno dell’aiuto di Oaktree per essere sanata. Il portale sottolinea che l’esposizione debitoria con Oaktree aumenterà e avrà una scadenza fissata il 20 maggio, quando Suning dovrà restituire 329 milioni di euro per un prestito ricevuto nel 2021 dalla società di gestione patrimoniale statunitense, indispensabile per tenere in vita l’Inter quando i ricavi erano praticamente azzerati a causa del Covid.

Foto: Instagram Zhang