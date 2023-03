The Athletic: Neymar ha deciso di restare al PSG

Neymar ha deciso di restare al PSG. L’attaccante brasiliano, attualmente infortunato fino al termine della stagione, è propenso a rispettare il contratto che lo lega fino al 30 giugno 2027 ai parigini. A riferirlo è The Athletic, secondo cui il trentunenne non avrebbe intenzione di rinunciare al faraonico accordo firmato con i transalpini. Il club, invece, lo ha messo in discussione e sarebbe disposto a cedere il classe ’92 se dovesse arrivare un’offerta.

Foto: Neymar Instagram