The Athletic: Napoli, in arrivo il centrocampista Dendoncker

Il Napoli sta forzando per il difensore centrale Perez dall’Udinese, ma la notizia è un’altra e riguarda il nuovo centrocampista. Secondo quanto anticipato da The Athletic, a firma di David Ornstein con un tweet delle 17,32, siamo in stato avanzato per l’arrivo a Napoli del centrocampista belga Leander Dendoncker, 28 anni, in uscita dall’Aston Villa. Il club azzurro sta procedendo in prestito con diritto di riscatto. Dendoncker ha un contratto con gli inglesi fino al 2026, l’Aston Villa lo prelevò dal Wolverhampton nell’estate del 2022 per circa 15 milioni. Grande stazza, quasi 190 centimetri, è una mezzala molto fisica che all’occorrenza può agire da difensore centrale.

Foto: twitter Aston Villa