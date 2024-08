The Athletic: il Napoli su McTominay

Come riportato dall’edizione odierna del The Athletic, con la probabile cessione di Folorunsho il Napoli starebbe valutando l’acquisto di un altro centrocampista. Infatti, secondo il noto sito, gli azzurri di Antonio Conte avrebbero mostrato interesse nei confronti di Scott McTominay, giocatore classe ’96 del Manchester United. Infatti, il calciatore è stato inserito nella lista delle possibili cessioni del club inglese, nonostante gli elogi di Ten Hag durante la preparazione pre-campionato. Secondo quanto riporta il The Athletic, il Manchester United potrebbe lasciarlo partire per 25 milioni di sterline, quindi circa 30 milioni di euro.

Foto: McTominay Twitter Manchester United