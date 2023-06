The Athletic: il Manchester United si inserisce per Rabiot

La Juve sta ancora aspettando una risposta da Adrien Rabiot e avrebbe voluto averla per questo fine settimana, ma non è ancora arrivata. Ricordiamo che il contratto del centrocampista francese è in scadenza tra pochi giorni, nel frattempo una fonte autorevole come The Athletic ha parlato poco fa di un ritorno in pista del Manchester United e primi contatti allacciati con l’entourage del centrocampista. Vedremo gli sviluppi, ricordiamo che i Red Devils avevano cercato Rabiot già la scorsa estate senza trovare un accordo.

Foto: Instagram Rabiot