The Athletic: il Bayern a un passo da Cancelo

Il Bayern Monaco è un passo da Joao Cancelo del Manchester City. Il laterale portoghese ventottenne, come riporta The Athletic, si trasferirà nel club tedesco con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’ex Inter e Juventus è stato messo da parte da Guardiola, il tecnico spagnolo nelle ultime uscite lo ha lasciato in panchina.

Foto: sito ufficiale Manchester City