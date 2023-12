Thauvin sull’addio al Marsiglia: “Non ero pronto mentalmente. Andai in Messico perché avevo bisogno di pace”

L’attaccante dell’Udinese Florian Thauvin ha parlato all’emittente francese Canal+ tornando anche sui momenti del suo addio all’OM per trasferirsi in Messico, prima del passaggio al club della famiglia Pozzo: “In quel momento stavo bene atleticamente, ma mentalmente non ero pronto. Quando ho scelto di andare in Messico volevo trovare un po’ più di pace e tranquillità, avere meno pressioni sia da parte dei tifosi che dei media”.

Poi ha proseguito: “Cosa non andava? Non me ne rendevo neanche conto. Sono state le persone intorno a me a dirmi di andare a parlare con qualcuno. Tre mesi prima di lasciare l’OM ci sono andato e durante il colloquio sono scoppiato a piangere. Ero shockato, mi sono detto che era necessario fare un passo indietro per tornare migliori di prima”.

Foto: Instagram Thauvin