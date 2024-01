Thauvin: “Sono in una forma pazzesca. Futuro? Mi piacerebbe tornare in Francia”

L’attaccante dell’Udinese, Florian Thauvin, ha parlato a L’Equipe del futuro e del desiderio di tornare in Francia.

Queste le sue parole: “Mi manca il campionato francese, mi manca la vita in Francia. La Ligue 1 è un campionato che conosco benissimo e nel quale ho sempre fatto bene. Se avrò questa possibilità, se si presenterà un buon progetto, mi piacerebbe tornare in Ligue 1. Nessuno si è ancora mosso però. Guardate i miei video, sono in una forma pazzesca. Alcuni giorni fa in un allenamento ho corso 9 chilometri nella sessione, una cosa inaudita”

Foto: Instagram Thauvin