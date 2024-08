Thauvin: “Runjaic mi sta dando fiducia, la fascia di capitano è un onore, ringrazio i tifosi per la standing ovation”

L’Udinese vince 4-0 contro l’Avellino grazie a un super Thauvin che ha commentato in conferenza stampa la sua prestazione e quella della squadra.

Queste le sue parole: “Sono molto contento del lavoro della squadra oggi, abbiamo fatto un grande lavoro facendo bene le cose che ci aveva detto il mister. Abbiamo iniziato bene in casa e personalmente sono molto felice della mia prestazione. È una nuova stagione e ho una nuova responsabilità ora”.

Come ti trovi in questo ruolo? “Per me la migliore posizione è quella che ho giocato in tutta la mia carriera e sono felice di stare qui dove posso aiutare la squadra al meglio”.

Cos’è cambiato nel Thauvin persona? “Ho fatto un lavoro molto importante. Quando sono arrivato dal Messico non ero pronto fisicamente e credo che la fiducia per un giocatore sia molto importante e mister Runjaic mi dà molta fiducia, mentre con gli altri non giocavo con continuità. Questo non mi ha aiutato ma fa parte del passato, ora voglio aiutare questa società”.

Hai ricevuto pure la standing ovation: “Questo ti dà pure fiducia come giocatore per il futuro e voglio ringraziare tutti i tifosi”.

Foto: Instagram Thauvin