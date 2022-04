Thauvin: “Milan? Trattativa che andava per le lunghe, dunque ho scelto il Tigres”

Accostato al Milan la scorsa estate, Florian Thauvin, oggi al Tigres, è tornato sulla vicenda ai microfoni del quotidiano L’Equipe: “I dirigenti del Tigres sapevano che ero alla fine del mio contratto con il Marsiglia e mi hanno contattato tramite Gignac. Non avevo ancora preso nessuna decisione, anche se c’erano state diverse discussioni col Milan. La trattativa andava per le lunghe, hanno richiesto tempo. Così Gignac mi ha detto che il presidente voleva assolutamente ingaggiarmi. In fondo, penso che stavo aspettando un’esperienza come questa“.

Foto: Twitter Thauvin