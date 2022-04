Thauvin: “Il mio futuro doveva essere al Milan, ma mi chiesero di aspettare e io non volevo”

All’età di ventinove anni Florian Thauvin ha scelto di ripartire dal Messico, dove milita fra le fila del Tigres UANL. Il calciatore ha però rivelato come la scorsa estate sia stato vicino al trasferimento al Milan, saltato poi perché non si sono create le condizioni per l’operazione.

Parlando ai microfoni di Canal+, lo stesso calciatore ha affermato: “Il mio futuro doveva essere al Milan, ma loro non conoscevano ancora il budget per la stagione successiva e non sapevano se avrebbero disputato la Champions League. Mi hanno chiesto tempo, ma arrivato ad aprile non volevo più aspettare”.

Foto: Twitter personale Thauvin