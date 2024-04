THALYS, LA STELLINA CHE HA STREGATO L’EUROPA SENZA ESORDIRE TRA I GRANDI

Dopo Endrick, in Brasile sta nascendo una nuova stellina. Si tratta di Thalys, classe 2005 del Palmeiras che non ha ancora trovato l’esordio tra i grandi ma che sta incantando nelle giovanili a suon di gol e giocate.

O ‘menino’, nato a São Miguel dos Campos e cresciuto alla Terrenense, è arrivato a San Paolo solo nell’aprile del 2021 dopo essersi messo in mostra nel CRB di Alagoas e aver convinto i responsabili del settore giovanile del Palmeiras durante un provino. E pensare che da piccolo era stato a un passo dall’abbandonare il calcio: orfano del papà dall’età di 4 anni, a 11 voleva smettere per via delle difficoltà della mamma che, invece, lo ha sempre sostenuto e spinto a coltivare il suo sogno.

Sette goal nella sua prima stagione con la Sub-17 del Palmeiras, altri otto in undici presenze nel 2022, arrivando a giocare anche con la Sub-20. La sua crescita è stata costante: miglior giocatore della FAM Cup, vinta con il Palmeiras Sub-17; il successo al Festival TSFC prima della Copa do Brasil Sub-17 vinta il finale contro il Vasco da Gama. È la competizione che accende i riflettori su Thalys, vice-capocannoniere del torneo con 7 goal alle spalle di Endrick.

Numeri importanti, ancor più pesanti se considerato che Thalys non è un attaccante puro ma bensì un trequartista atipico. Fisicamente slanciato, tocca i 184 centimetri d’altezza pur mantenendo una corporatura esile, che gli permette quasi di danzare in campo con un’andatura che ricorda a tratti – dicono in Brasile -Rivaldo, che proprio dal Palmeiras spiccò il volo verso l’Europa a metà degli anni Novanta. L’esordio tra i grandi non è ancora arrivato, eppure Barcellona, Manchester United, Chelsea, Manchester City sono già sulle sue tracce. Thalys si candida di diritto a essere uno dei protagonisti delle prossime sessioni di calciomercato.

