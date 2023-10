Textor (pres. Lione): “Giusto rinviare la partita, questo non è calcio. Grosso non è molto lucido, l’ha colpito un vetro”

Il presidente del Lione, John Textor, ha parlato a Prime Video, dopo la decisione del rinvio di Marsiglia-Lione, soffermandosi su quegli attimi concitati.

Queste le sue parole: “Non ho chiesto di annullare l’incontro. La Lega ci ha fatto sapere che avrebbero parlato con la squadra. La nostra squadra voleva giocare, eravamo pronti a giocare. Sono molto orgoglioso dell’allenatore, Fabio Grosso. Non è molto lucido perché è stato colpito da una scheggia di un vetro. La decisione non spettava a noi perché è successo fuori dallo stadio. Per queste scene scioccanti era necessaria la consulenza medica. Non sono riuscito ad avere una discussione con Grosso. Non è così che si dovrebbe giocare a calcio. Condividiamo la decisione dell’arbitro”.

Foto: twitter Lione