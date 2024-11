Textor (pres. Lione): “Abbiamo troppi giocatori, a gennaio ci saranno sei cessioni”

Il proprietario del Lione, John Textor, ha preso parola stamane a seguito della decisione della Direzione Nazionale di Controllo e Gestione (DNCG) di retrocedere d’ufficio il club nel caso non dovesse migliorare la sua situazione finanziaria: “Abbiamo 29 giocatori in prima squadra. Idealmente avremmo bisogno di 23 o 24 giocatori. Ci sono sei giocatori di troppo, alcuni non se ne sono andati. Pierre Sage deve decidere quale giocatore mettere in campo abbiamo troppi giocatori”.

Foto; Instagram Lione