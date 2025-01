Textor (pres. Botafogo): “Luiz Henrique? Decideremo cosa fare nella prima settimana di gennaio”

John Textor, proprietario del Botafogo e del Lione, ha parlato a O Globo del giocatore brasiliano Luiz Henrique, fresco vincitore del Pallone d’Oro Sudamericano: “Il piano per lui è sempre stato che si trasferisse in Europa, ma ancora non sappiamo niente. Potrebbe giocare il Mondiale per club con il Botafogo perché è una possibilità concreta, questo trasferimento va fatto nel suo interesse e al momento giusto. Parlo con i suoi agenti molto spesso e decideremo cosa fare nella prima settimana di gennaio.”

Foto: Instagram Luiz Henrique