Textor conferma Blanc: “Resterà e lo sosterremo. Ora dobbiamo aggiungere qualità ed esperienza”

Prima conferenza stampa come nuovo proprietario del Lione per John Textor. L’uomo d’affari americano, tra i tanti temi affrontati, ha parlato anche di Laurent Blanc, confermandolo sulla panchina dell’OL: “Stasera cenerò con lui. È una leggenda, non vedo l’ora. Resterà e lo sosterremo. Penso che il nostro allenatore meriti risorse e supporto quest’estate. Questo club ha lavorato bene nelle ultime 15 partite, ora dobbiamo aggiungere qualità, esperienza. Dobbiamo cercare di dare gli strumenti necessari al nostro allenatore“.

Foto: Twitter Lione