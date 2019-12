Tevez su De Rossi: “Qui calcio diverso. Se non stai bene, gli avversari ti mangiano”

Carlos Tevez, leader e bandiera del Boca Juniors, ha parlato a Radio Continental di Daniele De Rossi e dei suoi recenti problemi fisici che l’hanno un po’ frenato: “Il ritmo del calcio in Argentina è nettamente diverso da quello in Europa. Qui se non stai bene fisicamente, gli avversari ti mangiano”.

Foto: lanueva