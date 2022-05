Tevez: “Rispetto Ferguson, ma ricordo che si credeva il Re d’Inghilterra. Non gli potevi parlare”

Carlos Tevez, ex attaccante argentino, con un passato anche alla Juve, ha parlato a Marca del suo rapporto poco idilliaco con Sir Alex Ferguson, ai tempi del Manchester United.

Queste le sue parole: “Era impossibile discutere con Ferguson, perché uscivi sempre sconfitto dal dialogo. Ha fatto un errore lasciandomi in panchina nella finale di Roma. Quella è stata l’unica finale che la squadra ha perso da quando sono arrivato, ma lui si crede il re d’Inghilterra, non gli potevi parlare. Nonostante tutto, rispetto Alex Ferguson, che ammiro come uomo e come allenatore”.

Foto: Facebook Juve