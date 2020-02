Tevez ricorda la lite con Mancini: “Gli dissi che era pazzo, ma avevo ragione io”

Carlos Tevez ricorda le scintille con Roberto Mancini ai tempi del Manchester City. Queste le parole dell’attaccante argentino ai microfoni di Marca: “Mi dispiace di quel brutto episodio, ma la verità è che avevo ragione. Il fatto era che giocavamo a Monaco e Mancini aveva scelto El Kun Aguero come unico attaccante. Stavamo perdendo 2-0 e Mancini mi ha detto di riscaldarmi. Ho pensato che sarei entrato a breve, ma non è andata così. Ho corso 35 minuti. E dopo ho corso altri 15′ nel secondo tempo. Insomma, ho corso per più di un’ora. Poi ho smesso. Lui mi ha detto di riscaldarmi di nuovo. Gli ho risposto di no, che era pazzo. Dopo la conferenza ha detto che non volevo giocare…”.

Foto: Milliyet