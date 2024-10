Tevez pensa di fare causa all’Independiente: “Mi hanno preso in giro, sono andato lì gratis!

Carlos Tevez, ex attaccante di fama mondiale, pensa di fare causa al suo ex club, l’Independiente. Il tecnico argentino, che si era dimesso a maggio dal suo club, rompe il silenzio ai microfoni di TyC Sports.

Queste le sue parole: “Sono andato all’Independiente gratis. Mi hanno mentito. Dicono che devo dei soldi e non mi hanno pagato. Se non si risolve la questione, andrò in tribunale, sono stato preso in giro”, ha accusato l’ex Boca Juniors. Rincarando la dose in chiusura: “Sto analizzando la situazione. Sono andato nel momento peggiore e i dirigenti mi hanno deluso”.

Foto: Instagram Rosario Central