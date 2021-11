Tevez: “Non sento il desiderio di tornare a giocare. Guardo le partite di Boca e Juve”

Carlos Tevez ha dato l’addio al Boca Juniors nella scorsa estate. L’ex attaccante della Juventus ha rilasciato un’intervista a ESPN in cui ammette di non voler tornare a giocare: “Non sento il desiderio di tornare in campo. La mia famiglia e i miei amici mi chiedono spesso quando tornerò a giocare. Per ora mi godo il momento e mi limito a guardare le partite del Boca, della Juve e delle altre mie ex squadre. Quando guardo in me stesso non trovo quel fuoco che mi motivi a giocare per sei mesi o un anno“.

Foto: sito diariopopular