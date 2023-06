Tevez: “Messi ha fatto la scelta migliore andando all’Inter Miami. Non voleva andare al Barcellona per fare la parte del cattivo”

Carlos Tevez, ex attaccante della Juve e del Manchester United, tra le altre, ha parlato a ESPN in merito al trasferimento di Leo Messi all’Inter Miami.

Queste le sue parole: “Mi sembra che Leo abbia preso una buona decisione, conoscendolo e provando a comprendere la sua situazione. Non voleva tornare al Barcellona per veder tagliare gli stipendi ai suoi compagni e recitare la parte del cattivo. Certi discorsi l’hanno ferito più di ogni altra cosa e penso anche che gli approcci del Barcellona siano sempre stati tiepidi. Leo si è esposto, va a Miami in una città che ama e che può garantire tranquillità a lui e alla sua famiglia. Per me è la scelta più corretta: se non era Barcellona, non poteva essere nessun altro club in Europa”

Foto: Instagram Rosario Central