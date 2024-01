Tevez: “Il primo giorno alla Juve rimasi impressionato da Buffon. Che approccio con Conte”

Carlitos Tevez, ex attaccante argentino, ricorda la sua esperienza in Serie A al programma argentino “Animales Sueltos”.

Queste le sue parole: “La mia esperienza in Italia? È andata bene. Ricordo il primo allenamento, si passa dal City a un club come la Juventus con Pirlo, Chiellini, Buffon, c’era Conte in panchona. Tutte queste persone molto forti, che ammiro davvero. Così vado al primo allenamento, Conte mi presenta “Diamo il benvenuto a Carlitos, ti auguro tutto il bene”, dice. Inizia un discorso motivazionale e tutti applaudono. Mi caricai tanto, fu un approccio straordinario. E io ero ammirato da Buffon. Altissimo, degli occhi così verdi che ti sconvolgono. Aveva una presenza impressionante, da capitano. Iniziammo a scaldarci, lui viene verso di me, mi abbraccia, mi afferra il collo, mi prende e si mette faccia a faccia e mi dice: “Andiamo, eh! Qualunque cosa sia, in questo campionato dobbiamo dare tutto”.

Foto: Instagram Rosario Central