Tevez: “Alla Juve sono rinato. Indossare la 10 di Del Piero un’emozione bellissima”

Carlos Tevez, grande ex attaccante argentino, si è raccontato ai microfoni della Juventus a seguito della sua visita al club bianconero. Questi i suoi ricordi: “L’amore dei tifosi della Juve era quello che mi mancava prima del trasferimento. A Torino sono rinato, per questo ho detto di essere tornato a casa. Loro mi sono rimasti nel cuore, mi hanno supportato dal primo momento. La Juve in una sola parola? Barrio (quartiere, n.d.r.). Perché quando vieni alla Juve pensi di venire in un club non di quartiere, mi aspettavo un club totalmente differente da come me lo immaginavo. Invece ho scoperto che è un club grande, ma di barrio. Tiene il quartiere nel sangue, mi sono identificato subito in questo attaccamento dei tifosi. Tornando ho provato una sensazione molto bella. Ho lasciato un pezzo del mio cuore qui, è una sensazione difficile da spiegare. Bellissima. Indossare la maglia della Juve per me era una sensazione bellissima, soprattutto la 10 di Del Piero. Il primo compagno incontrato? Buffon. Ci incontrammo nello spogliatoio, mi salutò e mi disse “Come stai? Grande”. Dal primo giorno ho avuto sensazioni totalmente differenti”.

FOTO: Facebook Juventus