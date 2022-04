Tetê: “A causa della situazione in Ucraina temevo di non giocare più a calcio”

Arrivato al Lione dallo Shakhtar Donetsk, il brasiliano Tetê è andato in gol nel match del suo esordio, giocato contro l’Angers. Queste le sue dichiarazioni al termine della partita: “È un inizio da sogno. Sono sceso in campo e ho aiutato la squadra segnando anche un gol. Ho avuto tanti dubbi vista la situazione in Ucraina, credevo di non poter più giocare a calcio. Ma questo fa parte del passato. Sono qui per aiutare la squadra credo di aver cominciato abbastanza bene“.

Foto: Twitter Lione