Tessmann: “Ascoli? Avversario difficile da affrontare. Crediamo nella promozione in Serie A”

Il centrocampista del Venezia Tanner Tessmann, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha parlato dell’ultima sconfitta rimediata in campionato dai lagunari, per mano della Reggiana, e del prossimo impegno che attende la squadra di Paolo Vanoli, in trasferta sul campo dell’Ascoli. Queste le parole del giocatore statunitense:

“Contro la Reggiana siamo partiti bene portandoci sul 2-0 poi forse ci siamo rilassati inconsciamente a livello mentale e questo, in un campionato come la Serie B con tante squadre forti, non ce la possiamo permettere. Siamo sicuramente arrabbiati per il risultato e per come abbiamo giocato, dobbiamo prendere questa sconfitta come motivazione ulteriore per ripartire subito al meglio nella prossima partita contro l’Ascoli che, come tutte le squadre, sarà difficile da affrontare. Ci dovremo preparare al meglio per andare lì e fare una grande prestazione. Tutti i giorni in allenamento cerchiamo di lavorare su ogni piccolo dettaglio per migliorarci. Nella mia crescita come giocatore gran parte del merito va ai miei compagni e a Mister Vanoli perché ci ha dato fin da subito tanta fiducia e noi volevamo ripagarla. Come squadra ci aiutiamo sempre a vicenda, un giocatore da solo non può fare nulla. La Serie A? Ci crediamo fortemente, siamo consapevoli del percorso fatto fin qui e penso che abbiamo tutte le carte in regola per centrare questo obiettivo. Vogliamo giocare ogni partita come fosse l’ultima da qui alla fine della stagione. Sarebbe un onore poter essere convocato con la nazionale americana per le Olimpiadi di questa estate, ci sono tanti giocatori forti che si stanno facendo valere nelle loro squadre. Fra due anni ci saranno anche i Mondiali negli Stati Uniti e sarà sicuramente un evento bellissimo per tutto il paese”.

Foto: Twitter Venezia