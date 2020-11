Tesser: “Serve continuità dopo la vittoria di Ascoli, il Chievo è in grande fiducia”

Il Pordenone domani ospiterà il Chievo per la settima giornata di Serie B, oggi il mister Attilio Tesser ha parlato ai canali ufficiali del club neroverde:

“Scendiamo sempre in campo per conquistare i tre punti, soprattutto a livello mentale sarebbe importante continuare bene dopo il successo di Ascoli, e vincere la prima partita in casa della stagione.

Allo stesso tempo sappiamo di affrontare la prima della classe, il Chievo ha vinto le ultime 4 partite e quindi giocheranno con grande fiducia nei loro mezzi.

Dovremo essere altrettanto convinti delle nostre capacità e fare il massimo, poi ci sarà la sosta, che spero ci aiuterà a rifiatare dopo un periodo intenso tra campionato e Coppa Italia, e spero anche a recuperare qualche infortunato”.

Foto: Twitter Pordenone