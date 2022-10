Tesser: “Ci confronteremo con un’altra squadra di Serie A, ma non possiamo perdere di vista il campionato”

Il Modena è atteso dai sedicesimi di finale di Coppa Italia contro la Cremonese e, nella consueta conferenza stampa della vigilia, a parlare è il tecnico dei canarini, Attilio Tesser: “Vincere contro il Sassuolo a inizio stagione è stata una bella sorpresa, ora abbiamo quest’altra grande opportunità di confrontarci con un’altra realtà importante di Serie A come la Cremonese. In questi 80 giorni è cambiato che siamo scesi nell’arena del campionato di Serie B, un torneo estremamente bello, difficile e interessate: è la proiezione su cui noi dobbiamo puntare e prepararci al meglio. Ovviamente anche in Coppa vogliamo fare del nostro meglio. Sicuramente ci sarà un po’ di turn over, devo far riposare qualcuno, anche se altri che giocano spesso scenderanno comunque in campo: a ogni modo, ciò che conta è la mentalità, e quella la hanno tutti e 27 i ragazzi”.

Foto: sito Modena