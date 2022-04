Tesser: “Abbiamo fatto un miracolo. Il mio futuro? Ho un contratto”

Il Modena può festeggiare il ritorno in Serie B, traguardo raggiunto grazie alla sapiente guida di Attilio Tesser, all’ennesima prova di forza di una encomiabile carriera. Raggiunto dai microfoni di Eleven Sports, queste le dichiarazioni dell’allenatore: “I ragazzi sono stati fantastici tutto l’anno. Non siamo partiti bene, poi abbiamo trovato una marcia incredibile e abbiamo vinto, secondo me, decisamente con merito. Ho fatto il miracolo? No, l’abbiamo fatto tutti assieme. C’è una società nuova, seria, un gruppo di ragazzi straordinari, il mio gruppo di lavoro che si conosce da anni. Serviva l’aiuto di tutti, non a caso ho abbracciato per primi i fisioterapisti. Spero di aver dato anche io il mio contributo. Uno stadio così merita la B, straordinari e bellissimi i 15mila sugli spalti. Se resto in B? Ho il contratto, adesso vedremo“.

