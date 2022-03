Terzo rigore consecutivo parato da Szczesny: non accadeva dalla Serie A 2017-18

Con quello parato a Candreva, Szczesny ha parato il terzo rigore degli ultimi quattro assegnati contro la Juventus. È una striscia positiva che in Serie A non si vedeva dalla stagione 2017-18, quando fu Viviano a riuscire nell’impresa: allora alla Sampdoria, il portiere fiorentino arrivò addirittura a pararne quattro di fila. Per Szczesny, invece, nonostante il terzo rigore di fila, resta un pizzico d’amarezza per il tredicesimo clean sheet in Serie A sfuggito per la deviazione di Morata sulla punizione di Sabiri.

Foto: Twitter Szczesny