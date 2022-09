Terzo pari di fila per il Bayern, Nagelsmann: “Non so se la pressione è aumentata”

Ottimo avvio in Champions per il Bayern Monaco con la vittoria per 2-0 contro l’Inter, ma in campionato la squadra di Julian Nagelsmann sta vivendo una fase di appannamento. Con il pareggio nel pomeriggio con lo Stoccarda, per i bavaresi arriva il terzo pareggio consecutiv. Al termine dell’incontro il tecnico dei tedeschi ha così analizzato la partita e il momento generale del Bayern: “Non abbiamo giocato bene nei primi 30 minuti, il che è un po’ normale dopo una partita di Champions League. Poi abbiamo avuto 15 minuti buoni e siamo passati in vantaggio meritatamente. Nel secondo tempo abbiamo avuto occasione di segnare il terzo e uccidere il gioco, ma non l’abbiamo fatto, quindi alla fine abbiamo ottenuto solo un punto. Non so se la pressione è aumentata. La pressione è sempre soggettiva e viene dall’esterno. Continueremo a lavorare, ad allenarci domani e lunedì, analizzeremo l’avversario e cercheremo di trovare buone idee per la partita del Barcellona”.

Foto: Twitter Nagelsmann