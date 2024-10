Terzic: “Sono pronto per una nuova sfida e scrivere un nuovo capitolo della mia carriera’

Edin Terzic, ex allenatore del Borussia Dortmund, è pronto per una nuova sfida.

“Sono pronto per il prossimo capitolo della mia carriera”, ha esordito in una rubrica su coachesvoice.com. “Ho pensato e mi sono preparato, pensando a ciò che è andato bene in passato e a ciò che non voglio ripetere. Non so dove e quando inizierà il prossimo capitolo, ma voglio essere pronto. Sono un manager giovane, ma nelle mie tre stagioni da capo allenatore sono stato in grado di lottare per i trofei ogni stagione”.

Precisando in corso d’opera: “Fortunatamente ne ho vinto uno nella mia prima stagione, la Coppa di Germania”, ripensando al passato. “La stagione successiva abbiamo perso il titolo della Bundesliga solo per la differenza reti e nella terza stagione abbiamo raggiunto la finale di Champions League”, ha dichiarato il 41enne tedesco. Ora in cerca di una nuova sfida personale: “Qualche anno fa avrei pensato di essere lontano chilometri dalla vittoria di un trofeo, ma negli ultimi anni mi sono reso conto che sono solo a uno o due passi. Questo è un aspetto che mi spinge e mi rende molto affamato”.

Foto: Twitter Borussia