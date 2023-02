Terzic: “Siamo in una fase di buona forma. La spinta del nostro pubblico ci servirà”

Edin Terzic, allenatore del Borussia Dortmund, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Chelsea.

Queste le sue parole: “Il Chelsea? E’ un avversario temibile. Li abbiamo studiati dopo il sorteggio, ma poi c’è stato molto movimento di mercato, hanno lasciato vecchi giocatori chiave e ne sono arrivati nuovi. Non so che formazione utilizzeranno, ci concentriamo su noi stessi e su ciò che abbiamo fatto bene. Attualmente siamo in una fase di grande forma, anche se tutto non è ancora al 100%. Il campionato però qui non conta, si riparte da zero. Vedo tutti coinvolti, i giovani ci credono e per questo stiamo lavorando. Abbiamo bisogno almeno di una vittoria in casa, ovviamente è più facile con 80.000 tifosi”.

Foto: facebook Dortmund