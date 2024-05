Terzic: “Siamo cresciuti gara dopo gara. Vogliamo restituire qualcosa ai nostri tifosi”

Edin Terzic, allenatore del Borussia Dortmund, ha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa del PSG e la qualificazione alla finale di Champions.

Queste le sue parole: “Prima della prima partita contro l’Eindhoven, abbiamo parlato per la prima volta di quanto potesse essere breve il viaggio verso Londra. Allora molti erano ancora perplessi”.

Il tecnico ripensa all’anno passato: “La scorsa stagione abbiamo perso il campionato in casa a casa nell’ultima giornata. Sono felice che ora possiamo restituire qualcosa ai tifosi. Siamo cresciuti in ogni partita e alla fine abbiamo capito che potevamo essere la squadra che alla fine sorprende tutti e arriva in finale”.

Foto: twitter Borussia