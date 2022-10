Terzic: “Qualificazione al Mondiale? Per la felicità avrei potuto correre da Lisbona a Firenze”

Intervenuto al portale serbo ATV, il terzino sinistro della Fiorentina Aleksa Terzic ha parlato della sua esperienza in maglia viola: “La sensazione di essermi qualificato con la Serbia al Mondiale non la dimenticherò mai, potevo correre da Lisbona a Firenze e tornare da quanto ero felice, anche se ero seduto in panchina. Spero di essere tra i convocati. La Fiorentina è un grande club, sono contento di essere venuto qui da giovane a imparare tutto il necessario per diventare un professionista. Solo in un ambiente così riesci a capire quanto devi concentrarti sulla tua carriera e le responsabilità da assumerti”. Su Milenkovic e Jovic: “Nikola è il nostro leader, è un grande lavoratore e un grande uomo, si merita ogni successo. Con Luka ci frequentiamo sempre, cerchiamo di aiutarci a vicenda”.

Foto: instagram Terzic