Terzic: “Non vediamo l’ora di affrontare il PSV. Grande occasione per centrare i quarti”

Il tecnico del Borussia Dortmund Edin Terzic ha commentato l’esito del sorteggio per gli ottavi di finale della Champions League, che vedrà i tedeschi affrontare gli olandesi del PSV: “Il PSV sta vivendo una stagione perfetta. Non vediamo l’ora di affrontarli, ma c’è ancora molta strada da fare. Sappiamo che è una grande occasione per raggiungere il turno successivo”.

Foto: Instagram BVB