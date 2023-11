Terzic: “Non regaleremo niente al PSG, vogliamo arrivare primi. Io sono motivatissimo”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Borussia Dortmund, Edin Terzic, ha così parlato dopo la vittoria per 3-1 contro il Milan: “I ragazzi erano esausti, ma sono felicissimi, soddisfatti di questa qualificazione. Ci ricordiamo tutti la serata del sorteggio quando si parlava di questo girone della morte, quando ci dicevano che non avevamo chance dopo il ko alla prima col Psg e il pari in casa col Milan. Anche al Milan oggi serviva vincere, ma noi lo abbiamo voluto di più”.

Sugli stimoli contro il Paris Saint-Germain: “Loro sono partiti bene, tutte le partite sono state combattutissime in questo girone. Il Milan ha avuto la partita sotto controllo per grandi fasi, ma noi siamo stati sempre pericolosi. Noi vogliamo migliorare per essere più incisivi in certe situazioni, magari segnando prima. PSG? Noi non vogliamo fare nessun distinguo tra le varie partite: giocheremo per vincere, non vogliamo regalare nulla a PSG, Newcastle e Milan. Verranno 80mila allo stadio e possiamo passare come primi: quindi daremo tutto. Io sono motivatissimo sempre”.

Foto: Facebook Dortmund