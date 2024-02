Terzic: “Non mi sorprende sapere che il mio lavoro è a rischio. È normale quando sei in un grande club”

Edin Terzic è finito nell’occhio del ciclone visti i recenti deludenti risultati del Borussia Dortmund in Bundesliga. Il BVB è al quarto posto distanti ben 20 punti dal Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Il tecnico ha così parlato del momento e delle voci che mettono a rischio la sua posizione: “Non mi sorprende sapere che il mio lavoro è in pericolo, è normale quando sei in un grande club. Sinceramente è sempre stato così dall’inizio della stagione. Voglio concentrarmi sulle nostre partite, senza distrazioni”, ha dichiarato l’allenatore del Borussia Dortmund.

Foto: Facebook Dortmund